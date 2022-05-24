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В шесть часов утра союзные силы ВС РФ и ДНР начали штурм населенного пункта Авдеевка, превращенного ВСУ в одно сплошное фортификационное сооружение, сообщает издание Readovka.

Российские войска активно задействуют артиллерийские установки. С самого начала штурма артиллерия 100-й бригады успешно поразила больше четырех десятков целей украинских боевиков.

Напомним, что ранее штурм Авдеевки предсказывал военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, российские ВС не взяли город в плотное кольцо, но именно к этому шло все дело. Аналитик также отмечал, что Киев 8 лет строил мощные укрепления из бетона и металла в Авдеевке, так как населенный пункт все эти годы находился у самой линии разграничения.

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