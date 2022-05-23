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Большая часть города Красный Лиман уже освобождена союзными силами РФ и ДНР. В настоящий момент бои в городской черте продолжаются, сообщает «Русская весна».

На видеозаписи, опубликованной порталом, видно, как автомобиль проезжает по улицам города. В самом центре практически не слышно канонаду, но ближе к северной части Лимана она звучит все громче, артиллерийские снаряды разрываются буквально в 10-15 метрах от машины.

В основном огонь ведут украинские войска, которые отступают из Красного Лимана, но обстреливают городские кварталы, в которых совсем недавно располагались их позиции. Для ударов используются артиллерийские установки, в том числе и гаубицы M777, которые недавно были получены Киевом из Соединенных Штатов. Несмотря на отчаянное сопротивление, ВСУ уже полностью отдали контроль над северной частью города.

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