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Союзные силы РФ и ДНР установили российский флаг в поселке Мироновский и взяли под огневой контроль автомагистраль Артемовск – Светлодарск, пишет издание «Русская весна». Украинские военные в настоящий момент спешно отступают к Артемовску.

Эвакуация боевиков продолжалась почти всю ночь. Помимо отхода от города, националисты взорвали дамбу Мироновского водохранилища, несколько осложнив задачу российским войскам и Народной милиции. Ранее также был уничтожен мост через реку Лугань.

Наступление на Светлодарск и Артемовск стало возможным после установления контроля над населенным пунктом Попасная. Помимо этого, союзные силы начали продвижение к Северодонецку и Лисичанску на северном направлении.

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