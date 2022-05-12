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Союзные силы РФ и ДНР установили контроль над оставленными ВСУ позициями в населенном пункте Новоселовка и благодаря этому рассекли украинскую группировку войск на Лиманском направлении на две части, сообщил портал «Русская весна».

Произошло это 10 мая, когда ВС РФ взяли под контроль Шандриголово и пошли в наступление на Новоселовку. В результате завязавшегося боя украинские военные были вынуждены бросить свои позиции, несмотря на стратегическую важность населенного пункта.

Из-за его перехода под контроль ВС РФ украинские войска, все еще удерживающие Лиман, остались без поддержки. Группировке ВСУ в результате боевых действий досталась автомагистраль, однако она простреливается со всех сторон. Кроме того, боевики все еще контролируют мост на Славянск, однако его захват войсками РФ является вопросом времени.

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