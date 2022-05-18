Сенатор Совета Федерации Инна Святенко, возглавляющая комитет по социальной политике, высказалась в поддержку предложения назвать территорию рядом с посольством Соединенных Штатов в Москве «площадью Защитников Донбасса», передает “РИА Новости”.

Также поддержала это предложение и сенатор Ольга Ковитиди, которая входит в состав комитета по государственному строительству и конституционному законодательству. Она отметила, что назвать так площадь было бы абсолютно справедливо и стратегически правильно.