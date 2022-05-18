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Сенатор Совета Федерации Инна Святенко, возглавляющая комитет по социальной политике, высказалась в поддержку предложения назвать территорию рядом с посольством Соединенных Штатов в Москве «площадью Защитников Донбасса», передает “РИА Новости”.

Также поддержала это предложение и сенатор Ольга Ковитиди, которая входит в состав комитета по государственному строительству и конституционному законодательству. Она отметила, что назвать так площадь было бы абсолютно справедливо и стратегически правильно.

«Появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины. Это представление жителей столицы о правде и исторической справедливости», – заявила сенатор.

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