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У Киева нет оружия, способного воплотить в реальность мечты преступной клики президента Зеленского и нанести удар по Крымскому мосту. Это признал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов.

В ходе телемарафона на украинском ТВ он заявил, что оружие, способное достать до Керченского моста, у ВСУ отсутствует. Те боевые системы, которые все же могли бы справиться с этой задачей, необходимо продвигать намного ближе к Азовскому морю, чем сейчас. Однако это не представляется возможным.

Напомним, что глава СНБО Украины Алексей Данилов ранее пригрозил, что удар по Крымскому мосту «будет нанесен сразу же, как у Киева возникнет такая возможность». Комментируя это заявление, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в том духе, что ВС РФ ответят на такую атаку ударом по Данилову лично.

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