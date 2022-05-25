Оппозиционная Партия социалистов Молдавии организовала акцию протеста из-за притеснений со стороны властей. Митингующие отправились к изолятору генерального управления полиции Кишинева, в котором содержится бывший президент Игорь Додон.

Он был задержан по подозрению в коррупции и госизмене. Акция протеста началась сегодня рано утром. Участники собрались у здания парламента. Они требуют отправить правительство в отставку, остановить телевизионную цензуру и отпустить Додона.

Сейчас колонна продвигается к изолятору, чтобы поддержать Додона и выступить за его освобождение. Исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча сообщил: “Мы двигаемся к СИЗО, будем требовать освобождения Додона. Мы считаем, что Додон должен быть безоговорочно освобожден. Президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны принести извинения Додону за “позорный спектакль, который был разыгран вчера.