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Оппозиционная Партия социалистов Молдавии организовала акцию протеста из-за притеснений со стороны властей. Митингующие отправились к изолятору генерального управления полиции Кишинева, в котором содержится бывший президент Игорь Додон.

Он был задержан по подозрению в коррупции и госизмене. Акция протеста началась сегодня рано утром. Участники собрались у здания парламента. Они требуют отправить правительство в отставку, остановить телевизионную цензуру и отпустить Додона.

Сейчас колонна продвигается к изолятору, чтобы поддержать Додона и выступить за его освобождение. Исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча сообщил: “Мы двигаемся к СИЗО, будем требовать освобождения Додона. Мы считаем, что Додон должен быть безоговорочно освобожден. Президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны принести извинения Додону за “позорный спектакль, который был разыгран вчера.

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