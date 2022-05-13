Передовые подразделения ВС РФ и ДНР уже вошли в Красный Лиман и ведут боевые действия в городской черте, сообщило «Военное обозрение». На окраинах населенного пункта ВСУ несут крупные потери в технике и живой силе.

Напомним, что Красный Лиман – важнейший населенный пункт Донбасса, расположенный всего в 20 километрах от Славянска. Установление контроля над ним позволит захлопнуть крышку еще одного котла.

Тем временем силы ЛНР при поддержке российской армии вышли на окраины еще одного стратегически важного города – Северодонецка. На северо-восточном направлении также начались боевые действия, в результате которых установлен контроль над Объездной дорогой.

С северо-запада к городу также приближаются российские войска, которые уже контролируют населенный пункт Воеводовка. Это позволит взять в клещи боевиков ВСУ и выдавить их из Северодонецка.