Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ведущий Владимир Соловьев посетил Мариуполь и рассказал, что больше всего сейчас волнует жителей города.

В своей программе «Полный контакт», идущей на канале «Соловьёв Live», Владимир Соловьев поделился впечатлениями об увиденном, о том, как сейчас живут люди в освобожденном городе.

Ведущий отметил: «Они потом подошли ко мне, у них было ощущение, что включили телевизор, и им хотелось говорить, им хотелось рассказывать».

У большинства жителей есть очень важный вопрос, не уйдут ли российские военные из города, не бросят ли их. По словам Соловьева, люди “настрадались страшно”. Они очень боятся возвращения прежнего режима.

Мариуполь был освобожден российскими военными от националистов 21 апреля. В городе царила ужасная гуманитарная катастрофа. Сейчас жизнь начинает постепенно налаживаться.

Вам может понравиться

В Нидерландах отказались разгружать танкер с российской нефтью

Знаком солидарности с коллегами из Швеции назвали профсоюзы в Нидерландах отказ разгружать танкер с российской нефтью в порту Амстердама. Ранее танкер Sunny Liger не стали принимать в шведских портах. Но

Росгвардия обнаружила в харьковских лесах крупный схрон с гранатометами для диверсантов ВСУ

Украинская армия оставила под Харьковом крупный тайник, в котором обнаружились противотанковые гранатометы производства США, Турции и Швеции. Кроме того, в схроне были припрятаны боеприпасы, запас продовольствия на несколько дней и

Бородай рассказал, почему бойцы ВСУ при отступлении бросают ПТРК FGM-148 Javelin из США

Армия Украины перенасыщена оружием и деньгами, поэтому при наступлении ВС РФ украинские солдаты просто бросают на позициях дорогостоящее вооружение и технику, рассказал бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. В интервью сайту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 4 мая – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C |