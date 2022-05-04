Ведущий Владимир Соловьев посетил Мариуполь и рассказал, что больше всего сейчас волнует жителей города.

В своей программе «Полный контакт», идущей на канале «Соловьёв Live», Владимир Соловьев поделился впечатлениями об увиденном, о том, как сейчас живут люди в освобожденном городе.

Ведущий отметил: «Они потом подошли ко мне, у них было ощущение, что включили телевизор, и им хотелось говорить, им хотелось рассказывать».

У большинства жителей есть очень важный вопрос, не уйдут ли российские военные из города, не бросят ли их. По словам Соловьева, люди “настрадались страшно”. Они очень боятся возвращения прежнего режима.

Мариуполь был освобожден российскими военными от националистов 21 апреля. В городе царила ужасная гуманитарная катастрофа. Сейчас жизнь начинает постепенно налаживаться.