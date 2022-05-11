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Телеведущий Владимир Соловьев никак не успокоится по поводу Екатеринбурга. На этот раз он потребовал у губернатора Свердловской области ответить на вопрос, поддерживает ли тот российскую спецоперацию на Украине.

«Я так и не услышал — вы поддерживаете специальную военную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь?» – задал вопрос ведущий.

Он напомнил, что в последние два дня сменилось 5 глав российских регионов, что делает вопрос чрезвычайно актуальным. По словам Соловьева, Куйвашев обязательно должен выразить свое мнение по поводу спецоперации, чтобы не последовать вслед на ними.

Напомним, что ранее Соловьев обвинил власти уральского региона в поддержке сепаратизма, что спровоцировало перебранку в Сети.

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