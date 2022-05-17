Новый концепт электрического тримарана Domus от компании Van Geest Design имеет вдвое больше внутреннего пространства, чем катамаран того же размера, и включает в себя все удобства суперяхты. Об этом сообщает интернет-издание Robb Report. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Название Domus для концептуального судна на солнечных батареях избрано от древнелатинского слова «дом» и обозначает одноэтажные дома знатных лиц, строившиеся во времена Древнего Рима. Характерная форма тримарана позволяет обеспечить значительное увеличение полезной площади на борту корабля.

Созданная голландской компанией Van Geest Design в сотрудничестве с ирландской фиромой Rob Doyle Design из Кинсейла, 40-метровая яхта имеет вдвое больше внутреннего пространства, чем катамаран того же размера, и включает в себя все удобства суперяхты.

Как и древнеримское жилище, конструкция Domus сосредоточена вокруг яркого атриума, соединяющего отдельные зоны. Интерьер общей площадью чуть менее 800 квадратных метров разделен между двумя палубами и предлагает шесть просторных гостевых кают, в том числе не одну, а две каюты владельца с прилегающими лаунджами.

В других местах яхты имеется кинотеатр, тренажерный зал, салон, бар, а также бассейн и спа-центр, где пассажиры смогут расслабиться, как настоящие древние римляне. Голландская фирма-разработчик заявляет, что «гость на борту испытает уровень комфорта, намного превосходящий любой парусный или моторный однокорпусник».

Несмотря на древние корни названия, технология тримарана находится на передовом уровне современности. Van Geest утверждает, что Domus станет «первой яхтой с нулевым уровнем выбросов валовой вместимостью более 750 тонн». С этой целью судно будет использовать комбинацию солнечной энергии, технологии гидрорегенерации и водородных топливных элементов, чтобы обеспечить неограниченную дальность плавания и нулевой уровень выбросов.

По сути, бесшумный крейсер будет генерировать, работать и запасать электричество, получаемое в основном от солнечной энергии, собранной в течение дня, а затем переключаться на аккумуляторную систему ночью. Кроме того, корабль оснащен парусом, который обеспечивает ему дополнительную движущую силу за счет старой доброй возобновляемой энергии ветра.

Domus спроектирован таким образом, чтобы в силу особенностей конструкции тримарана крениться под углом в два градуса, что позволяет уменьшить лобовое сопротивление, свести к минимуму качку и плыть на более высоких скоростях и с большей эффективностью. Такая устойчивость на море делает имя Domus еще более подходящим в качестве надежного «плавучего дома».

«Этот тримаран, по всей видимости, может хорошо подходить как для мира роскоши, так и для мира устойчивого развития», – отмечает интернет-издание Interesting Engineering. Там напомнили, что в прошлом году дизайнеры Ханна Хомберген и Джордж Люциан также представили привлекательную концепцию похожего электрического тримарана под названием «Девушка Бонда», который представлял собой «корабль-невидимку» с элементами стелс-технологий и низким уровнем выбросов.

«И «Девушка Бонда», и «Домус», возможно, так никогда и не пройдут стадию концепта, но они оба показывают, что тримараны могут превратиться во впечатляющие мореходные комплексы, способные работать на возобновляемых источниках энергии», – отмечает Interesting Engineering.