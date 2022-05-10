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Белый дом стремительно «бежит навстречу смерти», поставляя Украине все больше и больше оружия. Совсем скоро такие его действия совсем разозлят Россию и она просто «похоронит Североатлантический альянс», пишут китайские эксперты.

В своей публикации в издании Sohu, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», они отметили, что Вашингтон не только расширяет перечень вооружений для отправки на Украину и включает в него тяжелую боевую технику. Он еще вынуждает делать то же самое своих союзников в Европе. Помимо этого, США подстрекают Польшу ввести войска на украинскую территорию.

Авторы статьи уверены, что РФ разрушит Североатлантический альянс из-за таких действий Соединенных Штатов. А потом очередь дойдет и до Вашингтона, с гегемонией которого будет покончено навсегда. Президент США Байден уверен, что «тепло от российских ядерных ракет не сможет сжечь Америку», однако он сильно заблуждается, подытожили эксперты.

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