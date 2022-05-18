В аэропорту финской столицы Хельсинки провели необычный эксперимент. Там определяли людей с коронавирусом с помощью специально обученных собак. Эксперимент закончили ещё год назад, но издание BMJ Global Health рассказало о нём только сейчас.

Акция стала проверкой гипотезы о том, что собаки способны по запаху отличать людей с ковидом и без него. Ранее такую возможность допустили учёные, проведя ряд исследований.

Для эксперимента четырёх собак, которые умеют по запаху определять наркотики и взрывчатку, выдрессировали реагировать на людей, инфицированных коронавирусной инфекцией. Затем собакам дали понюхать мазки кожи более 400 добровольцев. Исследователи знали, что в 114 мазках коронавирус был обнаружен, остальные были чистыми. Собаки сумели найти мазки с коронавирусом с точностью в 92% – почти все образцы животные определили правильно. Причём 28 человек с коронавирусом собаки смогли определить, несмотря на то, что сами люди не испытывали никаких симптомов ковида, однако наличие в их организмах коронавируса подтвердил ПЦР-тест.

После таких исследований действия собак решили проверить на практике в международном аэропорту Хельсинки. Эксперимент проводился ещё с осени прошлого года до апреля 2021-го. Здесь собаки также показали отменный результат. Смогли определить 296 пассажиров с коронавирусом из 303. То есть точность составила также выше 90%.