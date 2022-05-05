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Российские ВС нашли способ обмануть пресловутые американские «Джавелины», используемые украинской армией. Об этом изданию «Царьград» рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что Украина и особенно Соединенные Штаты до небес превозносили эти противотанковые комплексы. Однако они имеют серьезные недостатки, не позволяющие эффективно использовать вооружение в условиях реальных боевых действий.

Так, они требуют наличия у военнослужащих специальных знаний и навыков, на приобретение которых требуется немало времени. Кроме того, в случае тумана или дождливой погоды эти комплексы начинают давать сбои и работать некорректно. Впрочем, даже если туман отсутствует, всегда можно его имитировать, отмечает эксперт.

Баранец пояснил, что в распоряжении российских военных имеется аэрозольное оружие, которое несмотря на простоту в использовании надежно защищает танки и прочую бронетехнику. Оно распыляет вокруг нее облако химических веществ, из-за чего ракеты «Джавелинов» теряют боевую машину из вида и улетают далеко мимо цели.

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