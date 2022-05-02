Финляндия отказалась от строительства атомной электростанции «Ханхикиви-1», возведением которой занимался «Росатом», под давлением США. Никаких других предпосылок для разрыва контракта у нее не было, уверен депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают гнуть антироссийскую линию и в угоду ей заставляют европейские страны отказываться от выгодной для них логистики поставок и прибыльных проектов. Отказ от строительства АЭС является исключительно политическим решением.

Напомним, что компания RAOS Project отреагировала на разрыв контракта финской Fennovoima в одностороннем порядке. Ее представители заявили, что намерены отстаивать свои интересы, ориентируясь на действующее законодательство и прописанные в договоре обязательства сторон.