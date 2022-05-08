Заявления представителей Североатлантического альянса о нежелании вступать в конфликт на фоне увеличения поставок оружия на Украину – это от лукавого, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он отметил, что главной целью НАТО является продление украинского кризиса на долгие годы.

Альянс сейчас ведет против России гибридную войну, пояснил глава комитета Госдумы по международным делам. НАТО официально открещивается от участия в операции, однако не только беспрерывно накачивает Украину оружием, но и обучает ее солдат, отправляет в страну тысячи наемников, передает разведывательную информацию со своих спутников.

Недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине будет длится годами раскрывает основные цели Альянса. Для США выгодно такое развитие событий, поэтому они сделают все, чтобы вооруженное противостояние не прекращалось как можно дольше.