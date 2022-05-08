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Соединенные Штаты всегда обвиняют другие государства в том, что погрязли с головой сами, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал высказывание главы Госдепа Энтони Блинкена о попытках России «исказить историю»,

Госсекретарь США заявил, что такие попытки РФ якобы предпринимает, чтобы «оправдать спецоперацию на Украине». Однако такие высказывания – это фирменный прием Вашингтона, остающегося столицей «империи лжи», отметил Слуцкий.

Он заявил, что Блинкен, упомянувший Вторую мировую войну, почему-то совсем не вспомнил о миллионах погибших советских солдат и о том внушительном вкладе, который Советский Союз внес в победу над нацизмом. США сами погрязли в попытках придумать новую историю, но обвиняют в этом почему-то Россию.

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