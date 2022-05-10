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Президент Украины Зеленский беспрерывно врет, причем его каждодневная ложь является угрозой для национальной безопасности Словакии. Такое заявление сделал руководитель словацкой партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо.

Оппозиционер высказал недовольство требованиями Зеленского отказаться от импорта энергоносителей из России. Также он назвал непрекращающиеся выступления украинского лидера перед парламентами разных стран «карнавалом» и покинул зал заседаний.

Словакия ранее отозвала право вето на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Напомним, что по указке США европейские страны вынуждены отказываться от покупки российских энергоресурсов, фактически провоцируя кризис. Словацкий парламентарий Роберт Фицо заявил, что Словакия уже сейчас несет колоссальные убытки из-за эмбарго, но дальше ситуация будет только ухудшаться.

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