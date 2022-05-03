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Следственный комитет России продолжает расследование по делу о деятельности на Украине американских биолабораторий. Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в круг лиц, замешанных в ней, входят представители Минобороны, а также компании-подрядчики, которые контролируются Пентагоном.

По словам Бастрыкина, до начала специальной военной операции ВС РФ результаты военно-биологических исследований были вывезены на территории, которые контролируются Киевом.

Также в ходе деятельности по созданию биологического оружия Пентагон полностью переоснастил три десятка научных учреждений Минсельхоза и Минздрава Украины. Под исследования были адаптированы и несколько санитарно-эпидемиологических объектов, подчиняющихся главному военному ведомству страны.

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