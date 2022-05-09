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НАТО постоянно заявляет об отправке Украине военной помощи, однако он лишь создает ей дополнительные проблемы. Все дело в том, что техника и вооружение, отправляемое Киеву, далеко не новые и вполне может нуждаться в ремонте и обслуживании. Вот только провести такие работы ВСУ не смогут, уверен бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

Он напомнил, что президент США Джо Байден пообещал отправить на Украину гаубицы и бронеавтомобили. Это устаревшие, но все еже действенные образцы оружия и техники, если обеспечить их современный ремонт и обслуживание. Однако у Киева нет для этого ни расходных материалов, ни комплектующих, поэтому никакой пользы от этой поставки он не получит.

НАТО является врагом Украины, а не другом, так как он направляет ВСУ устаревшие образцы техники и вооружений. Они бесполезны в бою, так как будут моментально выходить из строя, не давая украинской армии никаких преимуществ.

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