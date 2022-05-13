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Военный эксперт, доктор наук Константин Сивков уверен, что США не дойдут до того, чтобы на территории Польши разместить ядерные боеголовки. Он отметил, что если это случится, то произойдет “идиотизм”. Подробности передает издание NVL.

Эксперт отметил, что если это произойдет, то Россия сразу же развернет дополнительные соединения “Искандер” в Калининграде или Белоруссии. В результате российские ракеты будут направлены в сторону Польши.

Сивков прокомментировал: «Поэтому, согласно всем канонам военного искусства, которое недоступно польскому премьер-министру, размещать оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, которые могут гарантированно это оружие уничтожить, никто никогда не станет. Только конченые идиоты могут на такое пойти. Поэтому Штаты никогда там этого не разместят».

А Россия разместит свое ядерное оружие в самой глубине территорий, чтобы добраться до него было максимально сложно.

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