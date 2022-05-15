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Командование ВСУ делает громогласные заявления о «крупнейших битвах столетия» на Донбассе, а также сравнивает боевые действия в регионе со сражениями на Курской дуге или в Сталинграде во время Великой Отечественной войны. Однако подобные сравнения – это пропаганда и бред, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что из шестой армии гитлеровской Германии в сражениях на Курской дуге в плен попало 330 тысяч военнослужащих. Для сравнения – на подступах к Донбассу в котлах оказалось не более 120 тысяч боевиков ВСУ, а сейчас их число уменьшилось до 60 тысяч. Поэтому заявления Киева – это очередная попытка повысить свою значимость, доказать миру, что неонацисты чего-то стоят.

В интервью изданию «Украина.ру» Сивков также отметил, что российские войска сейчас проводят перегруппировку сил для решающего удара по боевикам на Донбассе и освобождения территорий ЛНР и ДНР с полным разгромом нацистских подразделений ВСУ.

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