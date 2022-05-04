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Военкор издания «Известия» Егор Кильдибеков рассказал об интенсивной работе системы противовоздушной обороны в Луганской области. Он отметил, что пока неизвестно, по каким именно целям работала ПВО, которая выпустила 10 ракет подряд.

Среди предположений – попытка ВСУ в очередной раз атаковать регион с применением оперативно-тактических комплексов «Точка-У». Не исключено, что ПВО сбивала ракеты от этих ОТРК.

Информации о «Точках», залетевших на территорию области, нет, поэтому система противовоздушной обороны сработала четко и уничтожила все вражеские боезаряды. Сведений о пострадавших тоже не поступало.

Напомним, что российские ПВО только за один день 30 апреля сбили 18 беспилотников, принадлежащих ВС Украины. БПЛА пытались проводить разведку сразу над несколькими населенными пунктами на территории ЛНР и ДНР.

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