Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в России никто не будет скучать по McDonald’s. В своём телеграм-канале она отметила, что если компания не хочет зарабатывать в стране, это её выбор – “жарить котлеты на Руси умели давным-давно”, подчеркнула журналист.

Компания McDonald’s объявила об окончательном сворачивании бизнеса в России в начале недели. Сейчас американская сеть быстрого питания ищет покупателей на свои 850 российских ресторанов.

Симоньян также прокомментировала решение Renault передать производственные мощности под контроль российских властей. По словам журналистки, произошла “мягкая национализация” активов, о возможности которой говорили ещё пару месяцев назад. При этом глава RT отметила, что мэр Москвы Сергей Собянин “забрал завод Рено красиво”.

Ранее сообщалось, что российские активы французского автогиганта Renault перешли правительству Москвы (завод корпорации в столице), а также подведомственной Минпромторгу РФ предприятию (часть акций “АвтоВАЗа”). На бывшем уже заводе Renault в Москве планируется производить автомобили под легендарным брендом “Москвич”.