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Министерство финансов РФ готовит предложение, которое должно оставлять больше денег регионам в виде налогов. Речь идёт о перераспределении уплаты налога на прибыль, пишет РБК, ссылаясь на главу Минфина Антона Силуанова.

Предполагается, что после принятия новых правил уплаты налога, средства предприятий и организаций будут распределятся между регионами, где находятся их филиалы и представительства, в зависимости от численности сотрудников и стоимости активов. Сейчас же большая часть налоговых поступлений от таких предприятий уходит в те субъекты РФ, где находится основная часть той или иной компании.

Силуанов подчеркнул, что новая система перераспределения налоговых платежей станет более справедливой и позволит оставлять больше денег в тех регионах, где они зарабатываются.

В прошлом году лидером по налогам и сборам стала Москва. В бюджет столицы налоговых платежей поступило почти на триллион рублей. На втором месте с большим отрывом находится Красноярский край. В казну региона в виде налогов пришло более 110 миллиардов рублей.

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