С момента начала проведения спецоперации России на Украине российский президент Владимир Путин отдал приказ перевести все силы ядерного сдерживания на особый режим боевого дежурства. Сделано это с повышенной угрозой начала Третьей мировой войны. Подробности передают эксперты “Военного обозрения“.

Разработки нового вооружения позволили России заменить советскую межконтинентальную баллистическую ракету «Воеводу» на ракету «Сармат». Эксперты отмечают, что ее мощь поражает воображение.

Особенность “Сармата” заключается в том, что он способен уничтожать не только ядерным взрывом. У этой ракеты имеется гиперзвуковой боевой блок «Авангард». Его силы достаточно для того, чтобы ликвидировать стратегически важные объекты врага.

Эксперты отметили, что удар “Сармата” можно сравнить с ударом “Искандера-М”. Запущенная на Камчатском полигоне ракета “Сармат” оставила воронку глубиной в 8 метров и шириной в 20 метров.