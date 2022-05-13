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Сохранявшая ранее нейтралитет Швейцария в этом году встала в один ряд с недружественными России европейскими государствами. Власти страны отчитались, что за время санкций, которые начали вводить с конца февраля, в Швейцарии было заблокировано российских активов на 6,3 миллиарда долларов.

Представитель Государственного секретариата экономики Швейцарии Эрвин Боллингер заявил, что недавно шла речь о более крупной сумме. Замороженные средства Российский Федерации достигали показателя почти в 10 миллиардов долларов. Однако из под действия ограничений со временем вывели почти 3,5 миллиарда. Ранее активы на такую сумму были заблокированы превентивно, уточнил Боллингер.

О каких именно активах идёт речь представитель Госсекретариата не уточнил.

Ранее российское правительство внесло Швейцарскую конфедерацию в список недружественных государств. Это стало ответом на позицию Швейцарии по поводу антироссийских санкций и специальной военной операции на Украине.

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