Швеция не намерена разрешать российской компании «Аэрофлот» выполнение авиарейсов «Москва-Стокгольм». Она отклонила соответствующую заявку, сославшись на антироссийские санкции.

Об отклонении заявки сообщил министр инфраструктуры Швеции Томас Энерут. По его словам, введенные еще в феврале-марте санкции никто не отменял и Стокгольм вместе с другими европейскими столицами намерен продолжать оказывать на Россию давление.

Он напомнил, что самолеты, принадлежащие России, не могут взлетать и садиться на территории Евросоюза, а также пересекать воздушное пространство ЕС.

Ранее «Аэрофлот» подавал заявку на возобновление рейсов «Арланда- Москва» и «Москва-Стокгольм» на летний период.