Во время католического съезда в немецком Штутгарте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставка Киеву тяжелых вооружений – это вопрос этики. Он также отметил, что необходимо понять, можно ли вообще прийти к миру, не пуская в ход оружие либо способно ли насилие одолеть насилие.

По словам Шольца, Запад и так много делает для Украины. Отлично понимая, что необходимо остановить начатую президентом РФ Владимиром Путиным спецоперацию, ЕС и США вводят в отношении России беспрецедентные санкции, разрушающие ее экономику. Кроме того, огромное количество денег выделяется Киеву.

Шольц уверен, что Североатлантический альянс должен сделать все возможное, чтобы не стать стороной конфликта. Кроме того, Западу не следует навязывать Украине свои условия подписания мирового соглашения с Россией.