читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Шнуров убежден, что все попытки Запада запретить российскую культуру являются безуспешными. Об этом пишет издание “Взгляд.ру”.

Певец сравнил подобный запрет с тем же, как и запретить плохой прогноз погоды. Она не будет такой даже в случае отмены.

Шнуров заявил: «Все это ни о чем, и ни к чему не приведут эти отмены. Если таблица «Менделеева» будет названа «таблицей химических элементов», разве никто не узнает, что она придумана Менделеевым? Каждый это знает».

Сам Сергей Шнуров отметил, что он не собирается уезжать из России. Он добавил, что если артист остается в своей стране со своими зрителями, то он получает право высказывать свое мнение.

Ранее многие звезды отечественной эстрады покинули Россию, как только началась спецоперация на Украине.

Вам может понравиться

ВС РФ за последние сутки уничтожили еще три батареи РСЗО “Град” и 38 единиц техники ВСУ

За минувшие сутки российские ВС уничтожили три батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области. Кроме того, точными ракетными ударами были поражены станция радиоэлектронной борьбы

Сапер НМ ДНР Крот: Боевики “Азова” сжигали дома и квартиры вместе с мирными жителями Мариуполя

Заместитель командира инженерно-саперного подразделения армии ДНР с позывным «Крот» рассказал о зверствах неонацистов из полка «Азов» (запрещен в России). Он пояснил, что когда боевики уходили из районов Мариуполя, прилегающих к

СП: Русские беспилотники заклевали ВСУ, боевые роботы готовятся вступить в бой

Соединенные Штаты не будут поставлять на Украину самые современные образцы вооружения, а вот Россия уже задействует их на полную. Сейчас ВС РФ активно применяют беспилотные летательные аппараты «Форпост», «Иноходец» и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |