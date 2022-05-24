Сергей Шнуров убежден, что все попытки Запада запретить российскую культуру являются безуспешными. Об этом пишет издание “Взгляд.ру”.

Певец сравнил подобный запрет с тем же, как и запретить плохой прогноз погоды. Она не будет такой даже в случае отмены.

Шнуров заявил: «Все это ни о чем, и ни к чему не приведут эти отмены. Если таблица «Менделеева» будет названа «таблицей химических элементов», разве никто не узнает, что она придумана Менделеевым? Каждый это знает».

Сам Сергей Шнуров отметил, что он не собирается уезжать из России. Он добавил, что если артист остается в своей стране со своими зрителями, то он получает право высказывать свое мнение.

Ранее многие звезды отечественной эстрады покинули Россию, как только началась спецоперация на Украине.