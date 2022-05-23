читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Павел Шипилин уверен, что президент Польши Анджей Дуда приезжал в Киев совсем не для моральной поддержки украинского коллеги Зеленского. Главы государств обсуждали судьбу Западной Украины, что подтверждается попытками Верховной рады принять решение об особом статусе для поляков.

Шипилин считает, что Киев и Варшава пытаются под видом «миротворческой операции» разрешить польским войскам занять западные регионы Украины, которые потом «незаметно» перейдут под их контроль. Галичина, которую националисты считают «самой украинской» частью страны, вполне может стать частью другого государства.

При этом Зеленский в этой игре является лишь пешкой. Он считает, что Польша искренне пытается помочь Киеву и даже надеется на заступничество НАТО через нее. Однако Вашингтон и Варшава уже решили судьбу Западной Украины и сейчас можно лишь наблюдать, как их план будет реализовываться.

Вам может понравиться

Российские десантники огнем БМД уничтожили укрепрайон украинских боевиков в лесополосе

Минобороны РФ рассказало об успешной операции российских десантников, которые обнаружили и уничтожили укрепрайон украинских боевиков. Военнослужащие ВСУ оборудовали позиции в лесополосе, где их и нашла разведка. Российские военные предложили нацистам

Союзные силы РФ и ДНР занимают пригороды Светлодарска с выходом в тыл ВСУ

Союзные силы РФ и ДНР установили российский флаг в поселке Мироновский и взяли под огневой контроль автомагистраль Артемовск – Светлодарск, пишет издание «Русская весна». Украинские военные в настоящий момент спешно

Ну Украине бунты. Конфликт между Зеленским и Главкомом ВСУ получил продолжение

Конфликт между президентом Украины Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным продолжается и приводит ко все более опасным для Киева последствиям, рассказал портал «Царьград». Авторы поясняют, что Зеленский под давлением Запада
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |