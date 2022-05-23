Политолог Павел Шипилин уверен, что президент Польши Анджей Дуда приезжал в Киев совсем не для моральной поддержки украинского коллеги Зеленского. Главы государств обсуждали судьбу Западной Украины, что подтверждается попытками Верховной рады принять решение об особом статусе для поляков.

Шипилин считает, что Киев и Варшава пытаются под видом «миротворческой операции» разрешить польским войскам занять западные регионы Украины, которые потом «незаметно» перейдут под их контроль. Галичина, которую националисты считают «самой украинской» частью страны, вполне может стать частью другого государства.

При этом Зеленский в этой игре является лишь пешкой. Он считает, что Польша искренне пытается помочь Киеву и даже надеется на заступничество НАТО через нее. Однако Вашингтон и Варшава уже решили судьбу Западной Украины и сейчас можно лишь наблюдать, как их план будет реализовываться.