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Сергей Шнуров впервые с момента начала спецоперации России на Украине высказал свое мнение о ее последствиях. На эту тему он поговорил в эфире программы «Белый шум» на YouTube с Татьяной Толстой.

Лидер группы “Ленинград” заявил, что в запрете русской культуры на Западе есть свои плюсы. Он убежден, что это только подогревает к ней интерес. Но полностью русскую культуру запретить не удастся, потому что Запад без нее не сможет сам.

Сергей Шнуров негативно отозвался о звездах, которые с начала спецоперации на территории Украины уехали из страны. Он назвал такую позицию ущербной. По словам артиста, эти люди рисуют у себя в голове «философский пароход 21 века». Он не считает, что это неправильно, но при этом отметил, что сам никуда уезжать не планирует.

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