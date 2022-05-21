Сербский офицер Дэян Берич, который сейчас сражается на стороне Донецкой народной республики под позывным «Деки», высказал мнение, что после Мариуполя установление контроля над Авдеевкой будет осуществлено значительно быстрее.

По его словам, союзные силы РФ и ДНР получили опыт в боях за Мариуполь и при штурме «Азовстали», завершившегося сдачей в плен боевиков ВСУ, поэтому теперь им будет проще действовать в Авдеевке, которую националисты превратили в настоящую крепость.

Берич пояснил, что промышленная зона в этом городе создавалась во времена СССР, как и металлургический комбинат «Азовсталь». Тогда никто особо не жалел металла и бетона, поэтому ВСУ получили в свое распоряжение прочные конструкции, превратившиеся в мощные укрепрайоны. Чтобы их уничтожить, потребуются ковровые бомбардировки со сверхмощными бомбами, которые смогут разрушить укрепления боевиков и заставить их покинуть промзону.