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Сербский доброволец Михаил Мартон, который сейчас защищает Донецкую народную республику, рассказал, что пошел по стопам своих отца и деда. Они тоже вступили в борьбу с нацизмом вместе с российскими военнослужащими.

«Это мой долг! Я думаю, это правильно, надо было сюда приехать», – заявил доброволец.

Он также напомнил, что большое количество добровольцев из Сербии приехали на Донбасс еще в 2014 году. При этом их неправильно называть наемниками, так как все они воюют против нацизма по убеждению, а не за деньги.

В своей стране Мартон оставил действующий бизнес и отказался от других благ, желая помочь жителям Донбасса победить. Он заявляет, что нынешний конфликт на Украине – это борьба добра со злом, в которой он добровольно вызвался принять участие.

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