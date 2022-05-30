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Сербия будет платить около 400 долларов за тысячу кубометров российского газа. Именно такая сумма прописана в новом российско-сербском соглашении. Об этом рассказала вице-премьер Зорана Михайлович.

Отмечено, что эта сумма почти в четыре раза меньше, чем платят другие страны. Михайлович отметила, что осталось только согласовать дополнительные объемы. По стоимости они будут дороже, но при этом меньше, чем на бирже. Такое соглашение вице-премьер назвала гарантом надежного прохождения зимы, так как экономика не может развиваться без газа.

Президент Сербии Александр Вучич уже после завершения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что ожидает благоприятных цен на российский газ для своей страны.

Сербия в мае заявила о том, что не собирается поддерживать санкции против России. Страна подвергается на этом фоне серьезному давлению со стороны Запада.

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