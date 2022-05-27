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Сенатор Совфеда Сергей Цеков оценил предложение Бориса Джонсона создать альянс с Украиной и другими странами, который станет альтернативой ЕС и будет противостоять России. Он заявил, что время Великобритании давно ушло и поэтому ее премьеру стоило бы умерить имперские амбиции.

Кроме того, представитель международного комитета предложил Джонсону как можно быстрее уйти в отставку, чтобы не втянуть Великобританию в военный конфликт. Он отметил, что даже если допустить, что альянс все же будет создан, то Турция и страны ЕС на эту авантюру не подпишутся. Поэтому помимо Британии и Украины в новоявленном союзе никого не будет.

Ранее идею британского премьера прокомментировал и Дмитрий Песков, который заявил о попытке Джонсона подорвать позиции Евросоюза и внести в него раскол.

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