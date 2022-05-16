Заявка Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу может быть ратифицирована уже к августу текущего года, заявил Митч Макконнелл, представляющий Республиканскую партию в Сенате США.

Он отметил, что Соединенные Штаты попытаются задействовать ускоренную процедуру и ратифицировать заявку Швеции значительно быстрее, чем это происходило с другими государствами. Кроме того, целый ряд других стран НАТО может провести процесс ратификации еще более оперативно и уложиться до июня-июля.

Макконнелл также отметил, что абсолютно уверен в положительном решении по заявке как в Палате представителей, так и в Сенате Соединенных Штатов. По словам политика, Швеция, как и Финляндия, возжелавшие стать частью Североатлантического альянса, существенно увеличат его стратегическую и военную мощь.