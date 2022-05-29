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России имеет смысл осуществлять поставки удобрений и зерновых в другие страны только с оплатой в рублях, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас.

«…поставки зерна, удобрений – все в рублях», – написал глава комитета по конституционному законодательству в своем телеграм-аккаунте.

Напомним, что ранее российский МИД заявил, что обвинения России в провоцировании продовольственного кризиса в мире не имеют под собой никаких оснований. РФ была и остается ответственным участником рынка продуктов питания и с началом спецоперации ВС РФ на Украине не снимала с себя этой обязанности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова экспортировать зерновые, удобрения и продукты питания, что позволит быстро справиться с продовольственным кризисом. Но для этого Западу необходимо снять санкции, которые были введены сразу после начала спецоперации.

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