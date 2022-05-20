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Американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули назвал полнейшей чушью заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о причастности России и лично президента РФ Владимира Путина к подорожанию бензина, передает “Царьград”.

Хоули пояснил, что рост цен в его родном штате начался в сентябре прошлого года, когда о грядущей спецоперации на Украине никто даже не знал. Тогда стоимость бензина с 2,07 доллара за литр подскочила сразу на 30 процентов и с тех пор больше не останавливалась.

Сенатор также перечислил шаги американского лидера Джо Байдена, которые точно не способствовали снижению цен на топливо. Это и запрет на выдачу новых лицензий по газу и нефти, и приостановка работ по строительству трубопровода Keystone XL. Кроме того, подорожание вполне может быть связано с возвращением Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.

Ранее в создании проблем в энергетической сфере Джо Байдена обвинил ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити. Также он назвал главу государства коррумпированным и лживым политиком, который только и ищет, на кого свалить свою вину за экономический кризис в стране.

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