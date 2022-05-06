Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе визита в Херсон заявил жителям областного центра, что «Россия здесь навсегда». Он также отметил, что статус региона все же будет определяться его жителями, передает “Московский комсомолец”.

Турчак прибыл в Херсон вместе с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. После переговоров с Владимиром Сальдо, возглавляющим военно-гражданскую администрацию города, он обратился к жителям региона.

По словам Турчака, ни у кого не должно остаться сомнений по поводу принадлежности Херсонской области. Она находиться под контролем России и этот факт уже никому не удастся изменить.