С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжают выходить военнослужащие ВСУ, которые приняли решение сложить оружие. Среди них – не только бойцы украинской армии, но и представители полиции, морские пехотинцы и боевики национального полка «Азов» (запрещен в России).

На кадрах записи, которую опубликовала в Сети пресс-служба МИД Донецкой народной республики, видно, как с завода выходят как мужчины, так и женщины. Есть среди сдавшихся военных и несколько десятков офицеров.

Портал «Военное обозрение» обращает внимания на то, как одна из женщин заявила, что служила в охране в/ч 3057. Это и есть тот самый «Азов», боевики которого подозреваются во множестве военных преступлений на Донбассе.

Впрочем, националисты этого полка сейчас не упоминают его названия. Они предпочитают называть себя нацгвардейцами, охранниками, кем угодно, чтобы не раскрывать свою причастность к «Азову» и к тем зверствам, которые он творил на востоке Украины.