Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжают выходить военнослужащие ВСУ, которые приняли решение сложить оружие. Среди них – не только бойцы украинской армии, но и представители полиции, морские пехотинцы и боевики национального полка «Азов» (запрещен в России).

На кадрах записи, которую опубликовала в Сети пресс-служба МИД Донецкой народной республики, видно, как с завода выходят как мужчины, так и женщины. Есть среди сдавшихся военных и несколько десятков офицеров.

Портал «Военное обозрение» обращает внимания на то, как одна из женщин заявила, что служила в охране в/ч 3057. Это и есть тот самый «Азов», боевики которого подозреваются во множестве военных преступлений на Донбассе.

Впрочем, националисты этого полка сейчас не упоминают его названия. Они предпочитают называть себя нацгвардейцами, охранниками, кем угодно, чтобы не раскрывать свою причастность к «Азову» и к тем зверствам, которые он творил на востоке Украины.

Вам может понравиться

Леонков: Россия на Украине одержала первую победу над НАТО и США

Россия одержала первую крупную победу над Североатлантическим альянсом и США на Украине, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал сдачу в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ)

Обозреватель Folha Аленкастру: Вступление Финляндии в НАТО обеспечит победу воинствующей линии США

Западные «ястребы» под руководством США и Великобритании стремятся максимально ослабить Россию, а Германия и Франция все еще надеются наладить с ней конструктивный диалог. Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то

Норин рассказал, как ВС РФ будут проводить окружение Славянска и Краматорска

Славянск и Краматорск представляют собой города с населением в 300-400 тысяч гражданских лиц и обширными промышленными зонами, поэтому установление контроля над ними будет весьма серьезной задачей, считает военный эксперт Евгений
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 19 мая – ясно, до 6 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 11 °C |