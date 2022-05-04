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Минобороны РФ опубликовало в официальном телеграм-канале допрос украинского военнопленного, который рассказал о мародерстве ВСУ. Боец пояснил, что позиции его подразделения находились на дачных участках.

По словам сложившего оружие военнослужащего, дачи мирного населения весьма активно разбирались на строительные материалы. Они тут же использовались для возведения блиндажей и других укреплений.

Боец отметил, что его подразделению пришлось довольствоваться остатками стройматериалов, так как до него на дачных участках бесчинствовала 28-я бригада ВСУ. Но все равно военные старались укомплектовать блиндажи по первому разряду – выбирали и снимали с домов «двери помоднее», причем делали это по приказу своих командиров.

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