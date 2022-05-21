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Майор Сергей Волынский, возглавляющий бригаду морской пехоты ВСУ, после сдачи в плен на заводе «Азовсталь», дал интервью журналистам ВГТРК. Он заявил, что все морские пехотинцы уже покинули территорию металлургического комбината и сложили оружие вместе с ним, передает РИА Новости.

Также журналисты поинтересовались у «Волыны», были ли на заводе военнослужащие стран НАТО.

Командир бригады морпехов признал, что в составе украинских подразделений на «Азовстали» действительно находились иностранные солдаты и сержанты. Однако о представителях высшего офицерского состава армий НАТО он ничего не знал.

Напомним, что все боевики ВСУ и националистического батальона «Азов» (запрещен в России), которые находились на «Азовстали», уже сдались в плен. Комбинат находится под контролем российских военных.

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