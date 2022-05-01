Наемник из Великобритании Шон Пиннер, который ранее добровольно сложил оружие, рассказал о хорошем к себе отношении. Он отметил, что не ожидал такого, когда попал в плен, передает издание “Известия”.

По словам Пиннера, его нормально кормят, предоставляют медицинскую помощь, благодаря которой полученные раны уже практически зажили. Он отметил, что от плена ожидать обслуживания на уровне пятизвездочного отеля не приходится, однако к нему действительно отнеслись очень хорошо. Мало того, его еще и могут отправить домой.

Пиннер рассказал, что украинская армия его полностью удовлетворяла, однако никаких контрактов он не подписывал. По словам наемника, без оформления этого документа наемники сами отвечают за себя, а также несут наказание, если попадаются в плен. Он был готов к такой ответственности за собственную жизнь, поэтому никаких жалоб предъявлять не собирается.