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20 военнослужащих десантно-штурмовой бригады ВСУ приняли решение сложить оружие. Они сдались в плен, так как осознали полную бессмысленность сопротивления после гибели около тридцати десантников.

Пленные рассказали, что командование использовало бойцов ДШБ как рядовых пехотинцев. Они были вынуждены сидеть в окопах и дожидаться подхода обещанной артиллерии. Однако она не особо торопилась. Когда орудия все же подвезли, отсутствие координации привело к тому, что артиллеристы начали бить по своим же укрепрайонам.

Также часть боевиков попала под штурм спецназа ВС РФ, противодействовать которому не получилось. Именно поэтому было принято решение сохранить жизни оставшихся военнослужащих и добровольно сдаться.

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