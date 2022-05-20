20 военнослужащих десантно-штурмовой бригады ВСУ приняли решение сложить оружие. Они сдались в плен, так как осознали полную бессмысленность сопротивления после гибели около тридцати десантников.

Пленные рассказали, что командование использовало бойцов ДШБ как рядовых пехотинцев. Они были вынуждены сидеть в окопах и дожидаться подхода обещанной артиллерии. Однако она не особо торопилась. Когда орудия все же подвезли, отсутствие координации привело к тому, что артиллеристы начали бить по своим же укрепрайонам.

Также часть боевиков попала под штурм спецназа ВС РФ, противодействовать которому не получилось. Именно поэтому было принято решение сохранить жизни оставшихся военнослужащих и добровольно сдаться.