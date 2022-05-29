Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайское издание South China Morning Post напомнило Западу, с чего именно начался конфликт на Украине. Авторы публикации пояснили, что Брюссель и Вашингтон несерьезно отнеслись к требованию России прекратить расширение НАТО на восток, фактически проигнорировали его, хотя и делали вид, что рассматривают и обсуждают.

Та же ситуация возникла и сегодня. Россия называет недопустимым поставки оружия на Украину и грозит ядерным ударом по центрам принятия решения, но алчность США и неадекватность Североатлантического альянса заставляют Запад продолжать отправлять вооружения и технику.

Китайские эксперты уверены, что Россия совсем не блефует, что НАТО следует прислушаться к ее предостережениям и начать переговоры, обеспечив соблюдение законных требований РФ по безопасности. В противном случае Альянс поставит под угрозу ядерного удара и катастрофических его последствий всю планету.

Вам может понравиться

Алексей Леонков: РФ задействует ядерное оружие, если Киев использует американские РСЗО против нее

Вашингтон сейчас раздумывает над предоставлением Киеву реактивных систем залпового огня, но он должен помнить, что это будет вмешательство в конфликт. Если ВСУ используют это вооружение для ударов по российским городам,

Герои спецоперации «Z»: Старший сержант Шорохов победил диверсантов на горящем танке

Старший сержант ВС РФ Евгений Шорохов, который руководил экипажем танка, совершил подвиг в ходе спецоперации на Украине, сообщило издание «КП». Он ликвидировал целую группу боевиков противника уже после того, как

Арестович признал неспособность Украины уничтожить Крымский мост

Угрозы отдельных украинских политиков и экспертов нанести удар по Крымскому мосту не имеют под собой никаких оснований, заявил советник глав ОП Алексей Арестович. Он пояснил, что у ВСУ нет ни
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |