Китайское издание South China Morning Post напомнило Западу, с чего именно начался конфликт на Украине. Авторы публикации пояснили, что Брюссель и Вашингтон несерьезно отнеслись к требованию России прекратить расширение НАТО на восток, фактически проигнорировали его, хотя и делали вид, что рассматривают и обсуждают.

Та же ситуация возникла и сегодня. Россия называет недопустимым поставки оружия на Украину и грозит ядерным ударом по центрам принятия решения, но алчность США и неадекватность Североатлантического альянса заставляют Запад продолжать отправлять вооружения и технику.

Китайские эксперты уверены, что Россия совсем не блефует, что НАТО следует прислушаться к ее предостережениям и начать переговоры, обеспечив соблюдение законных требований РФ по безопасности. В противном случае Альянс поставит под угрозу ядерного удара и катастрофических его последствий всю планету.