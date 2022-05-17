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Квитанции за жилищные и коммунальные услуги жители России смогут получать через свои учётные записи на портале госуслуг. Новшество планируют запустить уже в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Алексея Ерасько.

По его словам, уже сейчас собственники жилья могут получать квитанции в электронной форме, а не только на бумаге – альтернативный вариант предлагают управляющие компании или ресурсоснабжающие организации. Квитанции по оплате можно увидеть и в информационной системе ГИС ЖКХ. В скором времени информация, которая туда поступает, будет перенаправляться гражданам в их личные кабинеты на сайте “Госуслуги”, добавил Ераськов.

Он уточнил, что переход на электронные версии документов не будет резким. По действующему законодательству отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронный способ её доставки можно только по желанию самого потребителя услуг. Нужно ли будет заполнять, какую-то специальную форму на сайте госуслуг для получения квитанций, замминистра не уточнил.

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