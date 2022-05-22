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30-летний британский «солдат удачи», который на протяжении двух месяцев нес службу в «иностранном легионе» на Украине, заявил, что больше никогда туда не вернется. Он сбежал в Польшу и сообщил, что 80 процентов его коллег давно сделали то же самое.

Основные причины повального бегства наемников, которые в первые дни спецоперации РФ рванули на Украину зарабатывать, заключаются в условиях, создаваемых украинским командованием. Во-первых, у наемников тут же отбирали документы, чтобы избежать выплаты компенсаций в случае гибели либо серьезных ранений «серых гусей».

Во вторых, наемникам не выдавали даже обычные каски, не говоря уже о каком-либо другом снаряжении, защищающем в бою. Все это нужно было везти с собой через границу.

Кроме того, все операции украинских войск велись наобум, без какой-либо разведывательной информации и координации с другими родами войск, что просто не может привести к успеху. По словам иностранного боевика, он принял единственно верное решение, когда сбежал в Польшу.

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