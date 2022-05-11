читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Клиентам Сбербанка, которые пользуются приложением “Сбербанк Онлайн”, сообщили о новой возможности. Пользователи уже получили смс-уведомления о нововведении.

Клиенты банка смогли увидеть сообщение уже 10 мая. В приложении появился новый раздел “Подсказки и обучение”. Здесь собрана вся полезная информация о банковских продуктах и функциях приложения.

Раздел можно найти на главном экране. Чтобы его увидеть, нужно пролистать ленту историй вправо. Все советы разделены на удобные темы. Представители Сбера рассказали: «Например, в подразделе «О платежах и переводах» можно прочитать о переводах в другие банки и другие страны. А в «Секретах приложения» – о том, как скрывать баланс карты на главном экране и заказывать продукты голосом».

Чтобы найти нужную информацию, пользователю достаточно вбить ключевое слово в поисковую системы, которая размещена вверху.

Вам может понравиться

В Минобороны РФ озвучили потери украинских ВС после неудачных попыток захватить остров Змеиный

Попытка ВСУ застать врасплох российские войска на острове Змеиный обернулась для Киева серьезными потерями в живой силе и технике. Минобороны РФ рассказало, что команда начать штурм острова поступила от президента

Елизавета II не выступит на церемонии открытия парламента

Впервые за 59 лет королева Великобритании пропустит церемонию открытия сессии парламента страны. Причина – проблемы Елизаветы II со здоровьем. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на официального представителя Букингемского

Ещё 170 гражданских эвакуировали с завода “Азовсталь” и Мариуполя

Численность эвакуированных мирных жителей с промплощадки комбината “Азовсталь” и города Мариуполя продолжает увеличиваться. На этот раз из зоны боевых действий вывезли более 170 человек. Заявление об этом в соответствующем пресс-релизе
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 12 °C |