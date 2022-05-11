Клиентам Сбербанка, которые пользуются приложением “Сбербанк Онлайн”, сообщили о новой возможности. Пользователи уже получили смс-уведомления о нововведении.

Клиенты банка смогли увидеть сообщение уже 10 мая. В приложении появился новый раздел “Подсказки и обучение”. Здесь собрана вся полезная информация о банковских продуктах и функциях приложения.

Раздел можно найти на главном экране. Чтобы его увидеть, нужно пролистать ленту историй вправо. Все советы разделены на удобные темы. Представители Сбера рассказали: «Например, в подразделе «О платежах и переводах» можно прочитать о переводах в другие банки и другие страны. А в «Секретах приложения» – о том, как скрывать баланс карты на главном экране и заказывать продукты голосом».

Чтобы найти нужную информацию, пользователю достаточно вбить ключевое слово в поисковую системы, которая размещена вверху.