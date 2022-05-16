В странах Средней Азии, которые граничат с Россией, в этом году «может бомбануть все». Такой вывод сделал политолог-востоковед Евгений Сатановский, который внимательно наблюдает за происходящим в Таджикистане и Киргизии.

Она напомнил новогодние события в Казахстане, где была предпринята попытка сместить действующего главу государства Касыма-Жомарта Токаева. Не исключено, что это часть плана, реализация которого несколько замедлилась из-за спецоперации РФ на Украине. Однако как только на перевалах в Таджикистане сойдет снег, ситуация там может существенно осложниться.

«На днях там принято решение о начале военного этапа свержения президента Эмомали Рахмона», – напомнил Сатановский.

Вполне вероятно, что это первый тревожный звоночек намечающегося взрыва в политической жизни страны. Также террористы могут обратить свой взор и на Киргизию, считает эксперт.